»Johnson se je vedel kot noben politik pred njim«

IZJAVA DNEVA

"Borisa, politično Madonno, blondinca z rokerskim številom otrok (sedem do osem, ni namreč znano, ali ima enega ali dva zunajzakonska otroka) in edinega politika, ki v Britaniji in po svetu ni potreboval priimka in glavnika, da bi vedeli, kdo je, je odnesel cunami več kot petdesetih odstopov sodelavcev njegove vlade. V otroških letih je želel postati kralj sveta. Zdaj pravi, da je žalosten, ker se je moral odpovedati najboljši službi na svetu. Večina Otočanov je vesela, da se poslavlja z oblasti, na katero so ga prinesle laži o brexitu. To, kar ga je prineslo na oblast, ga tudi odnaša z nje. Laži. Laž za lažjo."

"Johnson je prvi britanski estradni, zvezdniški politik. Temu primerno se je vedel kot noben politik pred njim. Znal je biti smešen in zabaven. Mnogi so ga imeli za klovna. Njegov stari oče je bil turški novinar in politik, ki je prebegnil na Otok. To Johnsona ni oviralo pri brexitskem strašenju Otočanov, da bo Britanijo preplavilo 80 milijonov Turkov, če ne bo zapustila EU. Če parafraziramo star turški pregovor, 'ko se klovn preseli v palačo, ne postane kralj, ampak palača postane cirkus'."

(Novinar Brane Kastelic v Dnevnikovem komentarju o odhajajočem britanskem premierju Borisu Johnsonu)