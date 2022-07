Kaj se skriva pod ledeno goro?

Looney Toons (Posnetek zaslona)

Iz dneva v dan postaja bolj jasno, da se bližamo ponovnemu zlomu globalne ekonomije. Da bi zajezile podivjano spiralo inflacije, ki so jo sprožili kovid, Putin in nenazadnje tipičen kapitalistični pohlep, so centralne banke po svetu pričele dvigovati obrestne mere in s tem končale obdobje poceni denarja, ki je doslej poganjal rekordno rast predvsem tehnološkega sektorja.

Kako gol je pravzaprav cesar, bo hitro postalo jasno pri podjetjih t. i. gig ekonomije. Za Uber, Deliveroo, Gorillas, Wolt in podobne "platforme" je namreč značilno, da so v bojih za vzpostavitev monopolov pravzaprav živele na dolgovih in svoje delovanje subvencionirale s krediti oziroma finančnimi injekcijami radodarnih skladov tveganega kapitala, ki bodo sedaj primorani zategniti mošnjičke.

Kako globoko bo padla hišica iz kart, bomo očitno videli v naslednjih mesecih in letih. Jasno je, da se kapitalizem iz preteklih kriz ni kaj veliko naučil. Smo se mi?

