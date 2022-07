»Putin računa na to, da se bo Evropa prej ali slej politično utrudila«

IZJAVA DNEVA

"Putin je prepričan, da je čas na njegovi strani. Hkrati računa na to, da se bo Evropa, ki za zdaj podpira vojno v Ukrajini, prej ali slej politično utrudila (fatigue) in da njeni državljani ne bodo več pripravljeni nositi stroškov vojne ob istočasni energetski in prehranski draginji ter visokih stroških oboroževanja. Tega problema Putin, ki se opira na avtokratsko vladanje, doma nima, drugače je v demokracijah, kjer so se politiki v času volitev prisiljeni odzivati na nezadovoljstvo državljanov. V nekaterih državah, na primer v Nemčiji, Franciji in Italiji, se to namreč že dogaja. Te države resda Ukrajino vojaško podpirajo, vendar hkrati iščejo priložnost za miroljubno rešitev vojaškega konflikta, kar ne bi smelo presenetiti, če spomnimo, da so ustanovitelji EU mir zastavili kot visoko evropsko vrednoto."

(Sociolog Rudi Rizman o tem, da Evropska unija v tej zadnji vojni še naprej in celo bolj kot pred njo igra strateško podrejeno vlogo ameriškim geopolitičnim in nacionalnim interesom; via Sobotna priloga Dela)