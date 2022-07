Krasen dan za enakopravnost

Ustavno sodišče omogočilo poroke in posvojitve istospolnim parom. Tokrat gejevske in lezbične (človekove) pravice ne bodo razveljavljene na referendumu.

Letošnja Parada ponosa v Ljubljani

© Gašper Lešnik

»V ustavi bo pisalo: oče je moški in mama je ženska,« jie 13. marca ob 33-letnici SDS napovedal njen predsednik in tedaj tudi še predsednik vlade Janez Janša. Zakaj je to rekel? Zakaj bi sploh to rekel? Zakaj bi to obljubljal svojim volivcem, če pa je prav to, z vsemi posledicami vred, tedaj in od nekdaj, v praksi in na ravni zakonodaje že veljalo? Zato, ker je imel informacije, da bo dolgoletno neustavno stanje ustavno sodišče odpravilo, saj ustava ne govori o spolu zakoncev, pač pa to (protiustavno) omejitev določa zakonodaja? Ustavno sodišče je prejšnji petek res objavilo eno izmed svojih pomembnejših odločitev, v njej pa je ugotovilo točno to.