Lepo je bilo na oblasti

Tik pred odhodom so si Janševi funkcionarji razdelili več kot 230 tisoč evrov posebnih nagrad za neizkoriščeni letni dopust

Jelko Kacin lani in letos ni mogel na dopust, zato mu je vlada izplačala visoko odškodnino. Na sliki lani poleti, ko se je z večjim plovilom zasidral v pristanišču Primošten, južno od Šibenika.

Letni dopust ni le pravica zaposlenih, ampak je tudi dolžnost. Tako kot zaposleni načeloma ne smejo delati več kot 40 ur na teden, morajo vsako leto tudi na oddih. V slovenski zakonodaji to področje ureja 164. člen zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da je vsakršen dogovor med delodajalcem in delavcem, s katerim bi se ta odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljaven. Neveljaven je tudi vsak sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizkoriščeni letni dopust, piše v tem členu, ki pa mu sledi stavek »razen ob prenehanju delovnega razmerja«.