Loredan, močnejši od Goloba

Ali v Gibanju Svoboda pri zdravstveni reformi računajo na glasove poslancev NSi?

Samosvoji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan

© Borut Krajnc

Koalicijska pogodba je glede zdravstvene reforme jasna. Besedilo na več mestih govori o potrebi po krepitvi javnega zdravstva, pri čemer ni dvoma, kaj so s to besedno zvezo avtorji mislili. Pri programu skrajševanja čakalnih dob je v koalicijski pogodbi navedeno, da bodo v vladi pri aktiviranju vseh potencialov zdravstvenega sistema storitve plačevali kaskadno. »Najprej razpis samo za javne zavode, okvirno čez 3 mesece za koncesionarje in nato okvirno čez 3 mesece za zasebnike,« piše.