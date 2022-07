Manj žice, več humanosti?

Odstranjevanje rezilne žice z meje kot prvi korak k uresničitvi velikih obljub o drugačni azilni politiki?

Prvi koluti postavljene žice, mejni prehod Gibina, občina Razkrižje, november 2015

© Borut Krajnc

Še lani ob tem času je tedanji notranji minister Aleš Hojs naročil in septembra je policija nabavila dodatnih 50 kilometrov rezilne žice, vrednih 5,4 milijona, nekaj mesecev in ene parlamentarne volitve kasneje pa so se pod vodstvom njegove naslednice Tatjane Bobnar tehnične ovire na meji s Hrvaško začele odstranjevati. Tako kot se je rezilna žica novembra 2015 začela postavljati, s fototerminom za medije, se je pred dnevi začela odstranjevati.