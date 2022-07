»Kljub znanju, ki ga imamo, se počasi odzivamo na resne globalne izzive«

IZJAVA DNEVA

"Kljub znanju, ki ga imamo, se počasi odzivamo na resne globalne izzive, kot so, recimo, podnebne spremembe zaradi kopičenja toplogrednih plinov v ozračju. Prav tako so, vsaj v nekaterih državah, državljani dokaj neuspešni pri preprečevanju poskusov, da bi jim odpravili že pridobljene pomembne pravice in svoboščine."

"Ko ljudje v bogatih državah, kjer znanja nikakor ne primanjkuje, izgubijo, recimo, možnost varne umetne prekinitve nosečnosti, je na mestu vprašanje: kakšno je sploh razmerje med napredkom znanja in moralnim napredkom družbe? Ali napredku znanja nujno sledi moralni napredek ljudi, ki novo znanje uporabljajo? Ali človeštvo podobno kot v znanju postopoma napreduje tudi v zrelosti oziroma odgovornosti svojega odločanja in delovanja?"

(Filozof, fizik, publicist in kolumnist Sašo Dolenc v Delovi kolumni o moralnem napredku človeštva)