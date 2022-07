»To je ta svobodni Zahod, ki smo ga dobili«

IZJAVA DNEVA

"Vse to tekmovanje nas proti njim, Zahoda proti Rusiji, je zelo nevaren ideološki konstrukt, ki služi nadaljevanju vojne in zaslužkom vojne industrije. Novice o dobavi orožja ukrajinski vojski, ki je tako napredno, da ga vojaki ne znajo uporabljati, ilustrira še eno od tez Güntherja Andersa. Kadar napredek zamenja orožje, je končni cilj dokončna likvidacija tega orožja, iztrošenje."

"Spremljamo montypythonski trenutek, v katerem imajo vojaki orožje, ki ga ne znajo uporabljati, Zahodu pa niti ni v interesu, da bi ga uporabljali. Zahodu je v interesu, da jim ga proda."

"Kadar govorimo o svobodnem Zahodu, se moramo spomniti vloge tega Zahoda v vojnah na Balkanu. Kako zelo mu je koristilo, da so zahodne korporacije napolnile izpraznjen prostor, danes pa obvladujejo telekomunikacije in farmacevtsko industrijo, koncesijo za letališče v Zagrebu imajo Francozi, banke so nemške in italijanske. Glejte, to je ta svobodni Zahod, ki smo ga dobili, in prepričan sem, da bo isti svobodni Zahod dobila tudi Ukrajina."

(Hrvaški filozof Srećko Horvat o tem, katere ideje se spopadajo v Ukrajini; v intervjuju za Radio Ars)