Več dilem o prihajajočih predsedniških volitvah

IZJAVA DNEVA

"V teh dneh, ko nekateri še napovedujejo kandidature za predsedniške volitve, je pred nami več dilem, na katere nimamo konkretnih odgovorov, lahko pa na osnovi izkušenj iz preteklosti skušamo predvideti potek predsedniške kampanje v prihodnjih nekaj mesecih, nemara pa tudi celo sam razplet. Glede na trenutni razpored kandidatur, razpoloženje volilnega telesa in politično moč posameznih strank se pred nami izrisuje krajina, ki nima povsem jasnih obrisov, bi pa lahko za zdaj ocenjevali, da smo še najbližje scenariju treh kandidatov, dveh z leve in enega z desnega pola, ki smo ga spremljali na volitvah leta 2007."

"Mogoča je tudi ponovitev scenarija iz leta 2012, ko je v veliki meri razpadla delitev na levo in desno ter je Borutu Pahorju v boju za politično preživetje uspelo preigrati levico in je prišel na vrh ter do zmage na predsedniških volitvah tudi s podporo desnega volilnega telesa. Pred nami je torej tudi možnost, da se v drugi krog vrstita obe sredinsko levi kandidatki – v tej poziciji pa bi bilo zanimivo opazovati, katera od teh dveh bi bila sprejemljivejša za sredinski volilni pol, ki obstaja na desni polovici. Da je aksiom, da je v volilnem telesu prevladujoč razcep levo-desno, ki običajno prinese zmago levemu polu, v razpadanju, se je pokazalo tudi na predsedniških volitvah 2017."

(Novinar Zoran Potič o predsedniški kampanji, na kateri imajo ženske kandidatke osrednjo vlogo, kar je pomemben znanilec sprememb; via Dnevnikov Objektiv)