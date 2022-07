»Predsodki večine ne morejo krojiti ustavnih in zakonskih pravic manjšine«

IZJAVA DNEVA

"Ustavna demokracija je prebrisan sistem. Omogoča družbene spremembe, ki za večino še niso sprejemljive. Sprejemanje odločitev, ki jih večina ne odobrava, je za politično oblast – parlament in vlado – tvegano početje. Sprejemanje odločitev, ki so v nasprotju z voljo večine, lahko vodi v poraz na volitvah. Zato v ustavni demokraciji občutljive politične odločitve sprejema tudi vrh sodne oblasti. Ko je enkrat politični prostor napolnjen s populistično demagogijo, je praktično nemogoče doseči, da bi se oblast ljudstva preoblikovala v demokratični red, ki ne diskriminira manjšin."

"Odločitev ustavnega sodišča, ki je odpravilo diskriminacijo pri sklepanju zakonskih zvez istospolnih parov in njihovi možnosti, da posvojijo otroka, je učbeniški primer delovanja ustavne demokracije v vsakdanjem političnem življenju. Če bi bila oblast ljudstva neomejena, manjšinam ne bi pripadale pravice, ki pripadajo večini. V ustavni demokraciji oblast ljudske večine trči ob ustavno pravilo, da so pred zakonom vsi enaki. Ker so enaki, predsodki večine ne morejo krojiti ustavnih in zakonskih pravic manjšine."

(Novinar Ali Žerdin v Delovem komentarju o tem, da je ustavna demokracija prebrisan sistem)