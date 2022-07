»Desnica je s svojimi kadri nekonkurenčna, saj jo javnost sprejema s posmehom«

IZJAVA DNEVA

"In vendar, če javni mediji ostajajo v središču pozornosti, kar je upravičeno, se zdi, da je javnost že v finišu tekme, ki se lahko konča bodisi dobro bodisi slabo. Desnica bije svojo veliko volilno bitko, resda pozno, a z globokim prepričanjem, da je usodna, torej zadnja. Gre torej za pozno prebujanje, strukturno nepripravljenost, plitkost razumevanja? Vse to, a v igri so še druge zmote, zablode in megalomanske pretenzije. In spet se postavlja vprašanje, od kod jim kadri: zvestoba je zelo šibak kriterij in večinoma ne proizvede nič drugega kot neumnost. Napočil je pravi trenutek za obračun: desnica s svojimi kadri, od Logarja do Pirkoviča, je preprosto nekonkurenčna, saj jo javnost sprejema z blagim posmehom, izvrže pa z gromkim smehom. Eksistencialni tremor ob nastopu Janše ne deluje več in vodja se moti, če misli, da bo njegova začasna odsotnost privlekla vsaj del ljudi izven že znanega najožjega kroga. "

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je napočil pravi trenutek za obračun desnice s svojimi kadri; via Večerova priloga V soboto)