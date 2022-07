Šrilanška ljudska vstaja zahteva strukturne reforme

AntanO / Wikimedia Commons

Da na Šrilanki poteka ljudska vstaja proti koruptivni politični eliti, ki jo pooseblja dinastija Rajapaksa, ni posebna novica. Poročila o izrednih razmerah ter politični in ekonomski krizi nas spremljajo že več mesecev.

Predsednik Gotabaya Rajapaksa, brat nekdanjega predsednika in "heroja" Mahinde Rajapakse, je medtem zapustil državo. Svoje razumevanje demokracije je prikazal z imenovanjem predsednika vlade Wickremesingheja za vršilca dolžnosti predsednika države. Vodja stranke z enim poslancem v 225-članskem parlamentu, ki je, mimogrede, tudi finančni minister, obrambni minister in minister za tehnologijo, je postal novi kralj.

Take rabote predstavljajo glavni povod za bes državljanov. Ti zahtevajo dostojno življenje brez električnih mrkov, dolgih vrst za gorivo in finančnih skrbi, pa tudi menjavo vodilnih politikov, ki zlorabljajo državo zadnji dve desetletji. Z napovedjo protestov in zahtevami po odstopu obeh predsednikov so se oglasili tudi sindikati. Eden od njiju se je že odzval.

