»Norost je konstrukt kapitalizma«

IZJAVA DNEVA

"Vedno pravim, da je norost konstrukt kapitalizma. Sistem, v katerem živimo, je ljudi, ki ne delujejo docela v skladu z normami (te so velikokrat krivične) in se obnašajo drugače, kot je predpisano z nenapisanimi pravili, imenoval za norce. Že če izgovoriš besedo "norec", se ljudje zgrozijo nad izrazom, češ da je žaljiv in politično nekorekten. A norost smo proizvedli sami, zdaj pa se okoli nje polarizira in moralizira. Ko se zatekamo k politično korektnim izrazom, v resnici uporabljamo evfemizme, vendar olepšane besede ne morejo izboljšati položaja ljudi z nalepko norosti."

"S svojim pisanjem skušam rahljati predstave o tem, kaj je noro in kaj normalno, ker ta opozicija dejansko ne obstaja. Noben človek ne more določati, kaj je noro, in nobena realnost ne more biti vredna več od druge. Zavzemam se za to, da med svetovi posameznikov ne bi bilo hierarhije. Če je misel ali predstava za nekega človeka resnična, nimam razloga niti pravice, da mu ne bi verjel."

(Pisatelj Andraž Rožman v svojem novem romanu Titov sin tematizira družbeno dojemanje norosti; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)