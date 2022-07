»V poslanskih in na zatožnih klopeh sedijo isti ljudje«

IZJAVA DNEVA

"Odvzem premoženja nezakonitega izvora ni vsem v interesu. Tožilci že več let opozarjajo, da je zakon pomanjkljiv, saj so nemočni v primerih, ko preiskovanec premoženje pridobi nezakonito, vendar pa je to premoženje vmes že zapravil ali ga skril. Zato predlagajo zakonsko možnost nadomestnega odvzema, s katerim bi lahko naknadno (v primeru uspešne tožbe) zasegli premoženje v isti vrednosti. Spremembo zakona so na pravosodnem ministrstvu napovedovali že pred leti, vendar nato pretekla vlada za to ni pokazala nikakršnega zanimanja. Vprašanje je, ali bodo tožilci dobili vsa potrebna in hkrati pravno ustrezna orodja za odvzem nezakonitega premoženja, dokler bodo v poslanskih in na zatožnih klopeh sedeli isti ljudje."

(Novinar Peter Lovšin v Dnevnikovem komentarju o tem, da odvzem premoženja nezakonitega izvora ni vsem v interesu)