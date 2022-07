Prihajajo novi valovi, ignorirajmo jih

Freepik

Koronavirus je skoraj izginil iz medijev, a WHO svari, da pandemije še ni konec, saj bodo sprostitve ukrepov in rekordna turistična sezona vodile v nove epidemične valove. V številnih državah se že soočajo z eksponentno rastjo okužb, tudi pri nas.

Najbolj na udaru bodo tiste države, ki se zaradi soočanja z visoko inflacijo in energetske krize relativno slabo pripravljajo na nove valove. Gospodarstva se soočajo s pomanjkanjem delovne sile, ki se zaradi posledic dolgotrajnega kovida še povečuje. V letalski industriji so v zadnjih letih množično odpuščali zaposlene, ki jih zdaj ne uspejo nadomestiti.

Priporočila za poživitvene odmerke, nošenje mask in manj množičnih druženj so redka in tiha – tudi pri nas: nova vlada namesto neumnih restrikcij, s katerimi je pandemijo "reševala" prejšnja, ponuja nič manj neumne sprostitve.

Po dveh letih omejitev in frustracij vse kaže, da smo se kot družba tiho odločili, da ignoriramo kovid in upamo, da bo ta slej kot prej tudi ignoriral nas.

