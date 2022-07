Urbanija: »Ne prihajam iz politike«

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je kljub nasprotovanju novinarskih sindikatov in stroke na mesto direktorja Televizije Slovenija imenoval Uroša Urbanijo. V oddaji Odmevi z voditeljico Tanjo Starič je Urbanija že napovedal, da prihajajo na televizijo spremembe, ki so po njegovem "potrebne".

O tem, da na mesto direktorja Televizije prihaja v času zelo napetih razmer, sredi novinarske stavke, je Urbanija dejal: "Ja, ni enostavno v teh razmerah se odločiti za mesto direktorja Televizije. Sploh ob upoštevanju zunanjih okoliščin, torej izjemnih apetitov oziroma pritiskov vladajočih, da prevzamejo v celoti RTV, na drugi strani pa tudi konfliktne situacije znotraj same hiše. Ampak prav zaradi vsega tega, torej v želji, da slovenski medijski prostor ne gre v smeri putinizacije, torej kjer bi novinarji delali z roko v roki z vladajočo oblastjo, sem se seveda odločil, mislim, da je moja dolžnost glede na izkušnje, ki jih imam, da prispevam svoj delček k pluralizaciji in demokratizaciji Slovenije in predvsem medijskega prostora."

V tem, da kot direktor Ukoma prihaja iz politike, ne vidi navzkrižja interesov. "Ne prihajam iz politike, mesto direktorja Ukoma je strokovna pozicija in ne politična."

O kadrovskih spremembah pravi, da jih je treba seveda najprej razmisliti in skomunicirati z vsemi vpletenimi. "Ampak želel bi poudariti eno – Televizija ni neki majhen čolnič, ki ga lahko premikaš, kakor ti paše. Nedavno sem na programskem svetu dejal, da jo kvečjemu lahko primerjamo z velikim tankerjem – kakršen koli premik je treba dolgoročno načrtovati. Prvič, ni enostavno uvajati sprememb, drugič, pa je treba tudi gledalce ali pa bralce in poslušalce navaditi na spremembe. Seveda ne moreš čez noč navaditi gledalcev na čisto druge vsebine, kot so bile pred tem. Tako da spremembe so potrebne, vendar premišljene."

Na Televiziji Slovenija je prišlo do velikanskih sprememb, ki so se zgodile tako rekoč čez noč. Ukinjena je bila vrsta oddaj, nekatere so bile premaknjene na drugi program. Gre za oddaje Studio City, Globus, Točki preloma in druge oddaje, ki so izginile. "Kot vem, Studio City še ni izginil, je na programu, tako da ne bi tukaj govoril, kaj bomo, česa ne bomo. Treba je pogledati, kaj je bilo dobro narejeno, in tisto, kar je bilo dobro narejeno, je treba nadaljevati. Če pa so bile seveda kakšne napake, ki se evidentno kažejo kot napake, pa se je treba tudi pogovoriti in popraviti zadevo."

Ko je bil na mestu direktorja Ukoma, je pisal ocene o posamičnih novinarskih prispevkih Televizije, in tudi radia, kar je bil očiten politični pritisk na novinarje. Sam je prepričan, da ni nikoli pisal ocen. Meni zgolj, da je delal "analize". "Sam celo mislim, da je premalo debate znotraj uredništva, kaj pravzaprav ni bilo narejeno, kje so bili posamezni novinarski zdrsi, odstopanja od tistega, čemur rečemo novinarski standardi, in kaj je bilo dobro. Če bi bilo več te debate, bi vse skupaj lahko prispevalo k boljši kakovosti. In kaj je tukaj glavna stvar, najbolj pomembno?" je med drugim dejal.

Evropska komisija je zaradi dogajanja na področju težav financiranja STA napovedala, da bo sprejela vrsto pravil, ki bodo veljala povsod, je dejala voditeljica. Komisija je opozorila na pritiske na javne medije prav v času, ko je bil Urbanija direktor Ukoma. Urbanija je v oddaji Odmevi odgovoril, da ne ve, o kakšnih pritiskih govori. "Če nekdo zahteva to dokumentacijo, mislim, da ni argumenta, da bi kdor koli očital pritiske, ampak seveda tisto dolžnostno ravnanje," je sklenil.

