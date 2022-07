»Svoboda je uničila marsikaj, ker ji nismo pripeli odgovornosti«

IZJAVA DNEVA

"Svoboda je uničila marsikaj, ker ji nismo pripeli atributa, brez katerega ne more obstati, to je odgovornosti. Sproščena čustva, zlasti sovraštva, ki je še posebej privlačno, so onemogočila razvoj zdrave družbe na mnogo področjih. Pohlep je dodal svoje in stanje je pač temu podobno še trideset let po samostojnosti."

"Ko sem se kasneje vračal v zapor, kjer sem preživel desetletje, od leta 1983 do leta 1993, so se porajali različni občutki. Največ je bilo razočaranja. Pri tem naj omenim, da smo se v nečem pomembnem močno motili. Prepričani smo bili, da novo vodstvo, v osebi direktorja zapora, ne more spremeniti demokratičnega toka, ki se je utrjeval že od leta 1975. A se je velik del osebja zlahka priklonil avtokratičnemu vodenju. Nenadoma so se pojavile kamere, posebne oblike nadzorovanja vsakega obiskovalca, zaklenjena vrata, ki so bila v mojem času povsem odprta, in skupnost, znana po horizontalni komunikaciji vseh z vsemi iz oči v oči, je postajala vse bolj piramidno strukturirana."

(Penolog Dragan Petrovec o tem, da je iz ženskega zapora naredili organizacijo, po kateri bi se lahko ves planet zgledoval, potem pa sta izbruhnili svoboda in demokracija in je bilo tega kmalu konec; v intervjuju za Delo)