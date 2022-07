»NSi in RKC naj se raje osredotočita na vsebino družine«

IZJAVA DNEVA

"Družine so različne. Imamo dvostarševske družine, ločence, samohranilke, ovdovele, skrbnike. Imamo tudi skregane družine, zapostavljene otroke in tako naprej. Jaz bi NSi in RKC svetoval, naj se raje osredotočajo na vsebino družine, ne pa na njeno obliko."

(Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter koordinator stranke Levica, o tem, da imamo različne družine; v intervjuju za informativno oddajo 24ur zvečer na POP TV)