»Ljudi te baže bi bilo treba poslati nazaj v čase, ko so se taki nazori še zdeli normalni«

IZJAVA DNEVA

"Nimam ne razumevanja za ljudi, ki so prepričani, da istospolnim partnerjem ne bi smeli dovoliti, da posvojijo otroka, ker da sta starša lahko samo oče in mati, torej moški in ženska, ne potrpljenja z njimi. Kot državljan mislim, da bi bilo treba ljudi te baže poslati nazaj v čase, ko so se taki nazori še zdeli normalni."

"No, časovni stroji na žalost ne obstajajo - obstajajo pa institucije kot ustavno sodišče."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, da je ustavno sodišče sprejelo odločitev, da sta 135. in 138. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter prvi odstavek 213. člena in 223. člen Družinskega zakonika v nasprotju z ustavo; v Večerovi prilogi V nedeljo)