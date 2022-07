»Žico je v zadnjih dveh letih z meje umikala tudi Janševa vlada«

IZJAVA DNEVA

"Ko je vlada Roberta Goloba tik pred prevzemom oblasti napovedala, da bo odstranila žičnato ograjo na meji s Hrvaško, se je po njej s politične desnice usul val kritik Toda pri tem so vsi zamolčali, da je žico v zadnjih dveh letih z meje umikala tudi nekdanja vlada, četudi jo je javno zagovarjala kot edini učinkovit način za 'obrambo pred migranti'. Slovenska vojska je namreč v zadnjih letih z meje s Hrvaško odstranila že več kot 100 kilometrov žičnate ograje. To je več kot polovica od 155 kilometrov, kolikor je bila dolga od leta 2015, ko so na slovensko mejo prišle množice beguncev iz Sirije, Iraka, Afganistana in drugih držav."

(Novinarja Primož Cirman in Vesna Vuković o tem, zakaj nam vlada Janeza Janše nikoli ni razkrila, da je bilo do zdaj na meji s Hrvaško odstranjenih že več kot sto kilometrov žičnate ograje; via necenzurirano.si)