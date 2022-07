Začetek cepljenja s četrtim odmerkom

O strategijah in zgledih, ki bi nam lahko pomagali prebroditi prihajajočo jesen

Posvetovalna skupina je cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiva posebej priporočila ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in starejšim od 80 let, pa tudi vsem starejšim od 60 let. Prejem drugega poživitvenega odmerka je omogočen tudi vsem starejšim od 18 let (na fotografiji lanskoletne vrste za cepljenje v Kranju) /

© Luka Dakskobler

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se je število okužb z novim koronavirusom po Evropi v zadnjih šestih tednih kar potrojilo, in to kljub znatno manjšemu obsegu testiranj. V Evropi je bila zabeležena skoraj polovica vseh okužb po svetu, število bolnikov, ki so potrebni bolnišnične oskrbe, pa se je podvojilo. Po drugi strani smrtnost, čeprav na teden še vedno umre okoli tri tisoč ljudi, ostaja nizka, tako tudi zasedenost intenzivnih enot za covid-19. Ponovno porast okužb gre pripisati predvsem novim podrazličicam omikrona, trenutno še vedno prevladujoče različice novega koronavirusa, ki velja za manj nevarno od prejšnjih, vendar pa še vedno pomeni nevarnost za javno zdravje. Zato je že danes treba razmišljati o strategijah za prihajajočo jesen – poleg nošenja mask v zaprtih prostorih in prezračevanja bi na potek epidemije lahko ključno vplival pred kratkim odobren četrti odmerek cepiva proti covid-19.