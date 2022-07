Je Vizjak s svetovalnimi pogodbami financiral Nova24TV?

Bivši minister za okolje je podpisal 100 tisoč evrov vredno PR-pogodbo s hrvaško potovalno agencijo

Andrej Vizjak, minister iz kvote stranke SDS je javni denar zapravljal na zelo zapleten način, s pomočjo obvoda preko Hrvaške.

© Borut Krajnc

Andrej Vizjak, bivši minister za okolje in visoki član SDS, je sodeč po podatkih, ki so nam jih na našo zahtevo poslali z ministrstva, v času svojega mandata podpisal dve svetovalni pogodbi s področja odnosov z javnostmi. Obe z razmeroma neznanim podjetjem D Agencija, d. o. o. Prvo pogodbo v višini 48.251 je podpisal maja lani in je veljala do konca leta 2021, drugo v višini 46.970 pa v začetku letošnjega leta, z veljavnostjo do konca leta. Razlog, zaradi katerega je minister ti dve pogodbi podpisal, je precej nenavaden in splošen. Prvo pogodbo je podpisal zaradi svetovanja na področju odnosov z javnostmi, drugo pa zaradi »PR storitev svetovanja pri izvedbi projekta in pri implementaciji sistemskih zakonskih rešitev«. Kaj točno naj bi D Agencija za skoraj 100 tisoč evrov naredila?