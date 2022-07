Koliko in komu je bivša vlada plačevala za svetovanje pri nastopanju v javnosti

Podjetja za lepši vtis ministrov

Zdravko Počivalšek je na račun države drago plačeval Sebastjana Jeretiča. Ki pa je kasneje, gotovo po veliko nižji ceni, pomagal Počivalškovemu gibanju Povežimo Slovenijo.

© Borut Krajnc

Ministrstva v kvoti NSi niso edina, ki so podpisovala drage in pogosto nenavadne svetovalne pogodbe. Zelo veliko so na tem področju vložili na ministrstvu za pravosodje pod vodstvom ministrov iz bivše stranke SMC. Tako je bivša ministrica Lilijana Kozlovič v prvi polovici leta 2021 sklenila pogodbo z oglaševalsko agencijo 101. Agencija naj bi s »ključnimi zaposlenimi«, tudi z ministrico, izvedla delavnice nastopanja v javnosti, pripravili pa so jim tudi »komunikacijski načrt glede predvidenih zakonodajnih aktivnosti v letu 2021«. Ministrstvo je omenjeni agenciji za 51 ur »strateškega svetovanja« plačalo 31.000 evrov, oziroma 600 evrov na uro.