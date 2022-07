Farizejstvo krščanskih demokratov

V Novi Sloveniji bi odrekali ustavne pravice svojim članom in kar vsem ljudem

Matej Tonin je dobil celo svojo podobo na pročelju cerkve na ljubljanskem Rožniku /

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je odločilo, da je veljavna zakonska ureditev, ki istospolnim partnerjem ne omogoča sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok, protiustavna. Državnemu zboru je bil odrejen polletni rok, v katerem mora pripraviti primerno zakonodajno podlago, ki bo neustavnost odpravila, do takrat pa velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko partnerja v partnerski zvezi posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.