Poletna suša

Slovenska Istra sredi suše, omejevanje oskrbe s pitno vodo je neizogibno

Požar na Krasu

© Posnetek Slovenske vojske

Slovensko Istro in kraško zaledje je tudi letos prizadela suša, ki prebivalcem povzroča hude težave. Zaradi zaostrovanja sušnih razmer in nadaljnjega upadanja razpoložljivih vodnih virov – pri čemer zdajšnje meteorološke napovedi ne nakazujejo, da bi položaj do konca meseca rešile padavine – je bilo v zadnjih tednih že uvedenih več ukrepov za zmanjšanje porabe vode. Rižanski vodovod, ki zagotavlja pitno vodo štirim istrskim občinam, Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu, se po skoraj štirih desetletjih pripravlja na uvedbo redukcij, zaradi česar bi bil za nekaj ur na dan onemogočen dostop do vode, vodo pa bi bili tamkajšnji prebivalci primorani pred uporabo prekuhavati.