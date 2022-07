Posvetovalna skupina priporoča nošenje mask v zaprtih javnih prostorih

Za obvezno nošenje mask ni dovolj strokovnih podlag, meni prvi epidemiolog v državi

Epidemiolog Mario Fafangel na današnji novinarski konferenci

Predstavniki stroke in minister za zdravje so ob aktualne epidemične razmerah predstavili priporočila strokovnih skupin. Med drugim stroka predlaga obvezno nošenje mask v zdravstvenih ustanovah. Za obvezno uporabo mask v vseh zaprtih javnih prostorih pa po besedah epidemiologa Maria Fafangla ni dovolj strokovnih podlag, da bi bilo potrebno v tej fazi imeti to obvezo. "Ko imaš obvezo, moreš imeti tudi nadzor," je poudaril in dodal, da je "maska skrb zase in skrb za druge".

Posvetovalna skupina na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) predlaga obvezo nošenja zaščitnih mask v zdravstvenem sistemu, na spletni strani NIJZ pa so objavili, da predlagajo nujno uporabo maske v okoljih z večjim tveganjem za okužbo, v katerih se zadržujejo "osebe iz ranljivih skupin". Gre denimo za skupne zaprte prostore zdravstvenih ustanov in socialno varstvenih zavodov, vključno z domovi za starejše občane.

Ob tem je priporočena dosledna uporaba maske osebam iz ranljivih skupin pri dejavnostih, kjer do oseb izven njihovega gospodinjstva ne morejo vzdrževati priporočene medosebne razdalje oz. se z njimi zadržujejo v skupnem zaprtem prostoru in tudi vsem osebam pri uporabi sredstev javnega prevoza in na zaprtih javnih mestih, kot so trgovine, trgovski centri, knjižnice, kinodvorane. Uporabo pa priporočajo tudi v ostalih zaprtih javnih prostorih.

V svetovalni skupini vsem, ki jim narava delo to omogoča, priporočajo tudi delo na domu, posebej ranljivim skupinam in starejšim od 60 let. Fafangel je ob tem pozval odločevalce, da za delo na domu uredijo tudi zakonsko podlago, Ob tem so na NIJZ spomnili na že znana splošna priporočila, kot so vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno umivanje in razkuževanje rok, izogibanje dotikanju obraza, higiena kihanja in kašlja ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov.

