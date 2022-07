»Zgodovina človeške civilizacije je v dobršni meri zgodovina vojn«

"Zgodovina človeške civilizacije je v dobršni meri zgodovina vojn. Vojna je dogodek, ki ima praviloma sila velike posledice za vso družbo. Posledice občutijo vsi, ne samo tisti, ki jo sproži in vodi. Posledice ima za zmagovalce in za poražence. Vojna ni samo racionalna zadeva, ampak je vedno čustveno obarvana. Je ekstremno čustveno stanje za aktivne udeležence. Določala je usode držav in vladarjev. In navadnih ljudi. Ne gre samo za vojake, ampak predvsem za trpljenje običajnih ljudi, smrt, uničenje, dolgotrajne družbene posledice. Vse to je vojna. Ne smemo se čuditi, da so se z njo najprej ukvarjali zapisovalci in kronisti, za njimi pa tudi umetniki, zgodovinarji."

(Zgodovinar Damijan Guštin o tem, da je o vojnah največ pisnih virov; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)