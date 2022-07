Ura resnice za Slovenijo

IZJAVA DNEVA

"Prednost, ki si jo Janša nabira s svojimi bombnimi detonacijami, tokrat na nacionalni TV, s protislovnim imenovanjem Urbanije na eni strani in najavo referenduma na drugi, bi logično lahko pomenila slabljenje Goloba in njegove 'Svobode'. Toda na drugi strani, in če imamo v mislih zadnjo veliko privatizacijo zdravstva, nemara pa v prihodnosti še česa okrog energetike, se lahko pokažejo momenti politične vzajemnosti."

"Zato je na dlani, da bo preizkus nove politične realnosti lahko dal le glas ljudstva. Golobov napor vase vgraditi vse kali civilne družbe, prevzeti male stranke in se s političnim cunamijem pripeljati tudi prek predsedniških in lokalnih volitev, bo velik, vendar streznitven. Spet, kot že tolikokrat, bo morala priti ura resnice za Slovenijo in v njej, posebej pri zadevah javnega zdravstva, pobuda iz Janševih rok utegne priti v roke tiste civilne družbe, ki bo preživela naklonjenost nove oblasti."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da Janša nadaljuje s svojimi "bombnimi" detonacijami, vse v strahu pred lastnim pregonom; via Sobotna priloga Dela)