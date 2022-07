Orožje ne reši ničesar

Posnetek zaslona / YouTube

V teksaškem kraju Uvalde je konec maja skoraj 400 policistov čakalo eno uro in 17 minut, preden so se soočili z 18-letnikom, ki je v tamkajšnji šoli ubil 19 otrok in dva učitelja. Kljub klicem na pomoč in močni oborožitvi se v tem času niso uspeli spopasti z napadalcem, so pa med drugim iskali ključ do sicer odklenjenih vrat in si razkuževali roke.

Militarizacija policije v ZDA je privedla do tega, da se policisti v primerih resne nevarnosti, na katero se je treba hitro odzvati, zatekajo k nezanesljivim in počasnim taktikam, pri vsakdanjih primerih pa hitro posegajo po prekomernem nasilju. Če k temu dodamo sistemski rasizem, ugotovimo še, zakaj ameriška policija med rutinskimi postopki tako pogosto ubije neoborožene (predvsem temnopolte) posameznike.

Uvalde je še en primer, ki kaže, da več orožja in policistov ne reši ničesar. Brez pravega urjenja in naslavljanja širših problemov se stanje ne bo spremenilo – vprašanje pa je, če je to ljudem na pozicijah moči sploh v interesu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.