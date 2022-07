11 milijonov evrov: šolarji in študenti doslej unovčili tretjino digitalnih bonov

Po podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo jih je do prejšnjega tedna unovčilo 78.532 posameznikov v skupni vrednosti 11 milijonov evrov

Nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki je prodajal, da bodo digitalni boni prispevali k dvigu digitalne pismenosti in vključenosti ...

Digitalne bone, ki so jih junija prejeli učenci višjih razredov osnovne šole, dijaki in študenti, je doslej izkoristila ena tretjina upravičencev. Po podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo jih je do prejšnjega tedna unovčilo 78.532 posameznikov v skupni vrednosti 11 milijonov evrov.

Digitalni boni '22 so upravičencem od 15. junija na voljo v obliki dobroimetja v informacijskem sistemu Finančne uprave RS. Njihova skupna vrednost je 33,2 milijona evrov, v skladu z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti pa jih je mogoče koristiti za nakup računalniške opreme.

Učenci zadnjih treh razredov osnovne šole, dijaki in študentje imajo na voljo bone v vrednosti 150 evrov, tudi če se šolajo v tujini. Pri trgovcih s sedežem v Sloveniji jih lahko unovčijo izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, in sicer do 30. novembra letos.

Kasneje bodo lahko bone '22 za nakup računalniške opreme koristili tudi starejši od 55 let, vendar šele po vključitvi v katerega od subvencioniranih programov neformalnega izobraževanja s področja digitalnega opismenjevanja. Seznam izvajalcev izobraževanj bo vladna služba objavila najpozneje v začetku avgusta.

Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona pa bo potrebna prisotnost v obsegu vsaj devet ur. Prejšnji minister za digitalno izobrazbo Mark Boris Andrijanič je sicer junija razkril, da se bo lahko zaradi majhnih zmogljivosti lahko v ta izobraževanja vključilo le 5000 udeležencev.

DZ je zakon o spodbujanju digitalne vključenosti sprejel v času vlade Janeza Janše februarja letos in zdajšnja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je do njega precej kritična.

Prepričana je, da digitalni boni ne bodo prispevali k dvigu digitalne pismenosti in vključenosti, zato je že napovedala spremembe zakona.

Spremembe zakona naj bi šle po njenih besedah v smeri, da bi namesto za nakup tehnološke opreme namenili več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin.

