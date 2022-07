»Nostalgija po dobrih starih časih kliče po orožju«

IZJAVA DNEVA

"Tradicija je nekaj, na kar se ljudje navadimo. Tisti, ki so zgoraj in imajo moč, še hitreje in z večjim veseljem kot oni, ki so spodaj in moči nimajo. Če traja kakšen običaj, porojen iz zlorabe moči, stoletja, ga je toliko težje spremeniti, čeprav se ob malo globljem razmisleku upira modernejšemu pojmovanju človekovih pravic. Imeniten primer je suženjstvo. Odkar je Kolumb odkril Ameriko, če preskočimo tisočletja suženjstva pred tem, je to cvetelo do uradne odprave leta 1865. A žlahtna tradicija, po kateri je bil črni suženj zgolj stvar, predmet, se na različne načine ohranja vse do danes, ko imamo na eni strani vse bolj agresivna gibanja belske prevlade, na drugi pa obrambna, ki opozarjajo, da so tudi življenja črnih pomembna. Nostalgija po dobrih starih časih kliče po orožju in vdor v Kapitol je treba gledati tudi v tej luči."

(Penolog Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o tem, če kakšen običaj, porojen iz zlorabe moči, traja stoletja, ga je toliko težje spremeniti)