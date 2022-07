Zahtevajmo dostojno plačilo tudi za modne delavke in delavce!

Good Clothes Fair Pay

Modna industrija ni sokriva samo za okoljsko krizo, ampak tudi za milijone podplačanih in izkoriščanih delavk in delavcev.

Ljudje – večinoma ženske –, ki izdelujejo naša oblačila, pogosto zaslužijo manj, kot je potrebno za preživetje, kaj šele za dostojno življenje. Medtem modni velikani služijo milijarde, ne poplačajo pa niti dolga za oblačila, ki so bila po naročilu izdelana med pandemijo, a se niso nikoli prodajala. Celoten sistem proizvodnje oblačil temelji na izkoriščanju.

Na nas (potrošnikih) je, da zahtevamo boljše delovne pogoje, transparentne produkcijske verige in dostojno plačilo za vse delavke in delavce tega sveta. K temu lahko pripomoremo tudi s podpisom evropske državljanske peticije Good Clothes Fair Pay. Ta od Evropske komisije zahteva sprejem zakonodaje, ki bo od modnih znamk, vključenih v evropski trg, zahtevala dostojno plačilo za vse delavke in delavce v proizvodni verigi. S svojim podpisom jih podpri še danes!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.