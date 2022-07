»Kriza je morda edino normalno stanje človeštva v 21. stoletju«

IZJAVA DNEVA

"Kriza je, skratka, morda edino normalno stanje človeštva v 21. stoletju. To pa seveda ne pomeni, da lahko ob tem spoznanju dvignemo roke v zrak in se prepustimo apatiji na 'težavni poti v prihodnost', kot je to v naslovu knjige o podnebnih problemih našega planeta ubesedil futurist in okoljevarstvenik James Lovelock. Nasprotno. S krizami lahko sobivamo in jih obvladujemo predvsem takrat, ko nehamo iskati sovražnika v lastnih vrstah in se namesto tega posvetimo solidarnemu reševanju skupnih izzivov, med katerimi je osrednji preživetje človeštva in človečnosti."

"Zgodovina kaže, da smo ljudje mojstri v solidarnosti, sodelovanju in skrbi za ranljive in ogrožene. Če želimo nadaljevati s takšnim pristopom, ki je dejansko zagotovil uspeh in preživetje naše vrste, je pogosto najbolj pomembno, da storimo prvi korak in stopimo do drugega ter mu podamo roko – slednje seveda tudi v simbolnem smislu. Še preden to storimo, pa si priznajmo: verjetno smo boljši, kot si mislimo. Tako posamezniki kot skupnost."

(Antropolog dr. Dan Podjed v Večerovi kolumni o tem, da sta solidarnost in skrb za sočloveka, vezivo, ki pomaga ohranjati človeško vrsto)