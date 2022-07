Zrezek, krompir in solata

Čeprav stereotip nemškega turista na hrvaški obali še vedno vključuje porcijo čevapčičev, so Nemci v zadnjih desetih letih zmanjšali uživanje mesa za več kot 10 %. Letno ga pojejo približno 55 kg na osebo – mi, ki na dalmatinskem otoku v tatarsko omako omikano pomakamo ocvrte patagonske lignje, – pa približno 90 kg. Ni čudno, da smo ob izjavi, da bi morali jesti manj mesa, pred volitvami skoraj pojedli še Goloba.

Pri nas med živilskopredelovalnimi najbolj prosperirajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov. Ne pa tudi njihovi zaposleni: med vsemi živilskimi podjetji imajo nižje plače le še v tistih, ki proizvajajo pekarske izdelke in testenine. Leta 2019 je bila povprečna bruto plača v mesni industriji 1273, v podjetjih, ki se ukvarjajo s predelavo in konzerviranjem sadja, 1426 ter v mlečni industriji 1626 €.

Za svoje zdravje in zdravje planeta lahko pojemo pribl. 300 g mesa tedensko, za spoštljivo sobivanje z drugimi vrstami pa bi se mu morali povsem odreči.

