»Ne vem, kako nisi opazil, da je bil tvoj govor predvsem nacističen napad, vreden Josepha Goebbelsa«

Orbanova svetovalka odstopila zaradi njegovega "povsem nacističnega" govora

Madžarski premier Viktor Orban

© Wikipedia

Zsuzsa Hegedus, svetovalka madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana in članica njegovega ožjega kroga je odstopila po njegovi izjavi, da "Madžari niso mešana rasa in da nočejo postati mešana rasa".

V sobotnem nagovoru madžarski manjšini v romunskem zdraviliškem mestu Baile Tusnad v Transilvaniji je madžarski premier Orban kritiziral mešanje z "Neevropejci", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pripravljeni smo se mešati med seboj, vendar ne želimo postati mešanih ras," je izjavil Orban, pri čemer je poudaril razliko med mešanjem narodov v Karpatskem bazenu in v Evropi ter mešanjem s "prišleki iz držav zunaj Evrope", poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poročanju BBC-ja Zsuzsa Hegedus Orbana pozna 20 let, njegov govor pa je opisala kot "povsem nacistično besedilo". Čeprav je Orban že dolgo poznan po svojih ostrih protipriseljenskih politikah, je bil tokratni govor za Zsuzso Hegedus kaplja čez rob.

"Pripravljeni smo se mešati drug z drugim, a ne želimo postati ljudstva mešanih ras."



Viktor Orban,

madžarski premier

"Ne vem, kako nisi opazil, da je bil tvoj govor predvsem nacističen napad, vreden Josepha Goebbelsa," je zapisala v odstopnem pismu, poroča madžarski novičarski portal hvg.hu. Goebbels je bil nemški nacistični minister za propagando v času Adolfa Hitlerja.

Orban je v odzivu branil svojo izjavo in Zsuzsi Hegedus sporočil: "Bolje kot kdorkoli na Madžarskem veš, da ima moja vlada politiko ničelne tolerance do antisemitizma in rasizma".

Prijatelja, zaupnika, partnerja: Janez Janša in Viktor Orbán na kongresu SDS v Celju maja 2018

© Borut Krajnc

V bran mu je stopil tudi tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs, ki je sporočil, da so Orbanov govor "napačno interpretirali" tisti, ki "očitno ne razumejo razlike med mešanjem različnih etničnih skupin [...] in mešanjem narodov iz različnih civilizacij".

Orban je sicer v soboto dejal tudi, da EU potrebuje novo strategijo glede vojne v Ukrajini, saj sankcije Zahoda proti Moskvi po njegovi mnenju ne delujejo. Po njegovi oceni Ukrajina ne bo nikoli zmagala v tej vojni, saj ima ruska vojska veliko premoč. Ob tem je Zahod tudi obtožil, da je izzval vojno v Ukrajini.

Mednarodni odbor Auschwitz je Orbanov govor označil za "neumnega in nevarnega" ter EU pozval, naj se še naprej distancira od "Orbanovih rasističnih podtikanj in svetu jasno pokaže, da Orban v Evropi nima prihodnosti", navaja AFP.

Tiste, ki so preživeli holokavst, govor spominja "na temne čase izključenosti in preganjanja", je v izjavi dejal podpredsednik odbora Christoph Heubner. V luči Orbanovega obiska na Dunaju v četrtek je avstrijskega kanclerja Nehammerja pozval, naj se madžarskemu premierju postavi po robu. Govor je že prej obsodila tudi madžarska judovska skupnost.

