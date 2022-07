Če bi ga res skrbelo za otroke ...

IZJAVA DNEVA

"Ob neprestani mantri, da otrok potrebuje očeta in mater, se sprašujem, kako se ob tem počutijo tisti, ki živijo v enostarševskih družinah, samohranilke in samohranilci, ki prav tako kot številni drugi z veliko odrekanja, a z ljubeznijo in skrbjo vzgajajo svoje otroke. Več kot četrtina družin v Sloveniji je takih. In kako se ob tem počutimo vsi drugi, ko nekdo v imenu ozke strankarske politike tako počez in brez sramu sodi naše družinsko življenje zgolj po njegovi obliki in ne vsebini? Če bi ga res skrbelo za otroke, potem bi vedel, da na otrokov razvoj vplivajo procesi v družini, kakovost skrbi za otroke, medsebojna navezanost otrok in staršev, ne pa takšna ali drugačna oblika družine."

(Roman Kuhar, doktor sociologije, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v Delovi kolumni o odločitvi ustavnega sodišča o izenačitvi pravic isto- in raznospolnih parov)