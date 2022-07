Kjer je dim ...

pxhere

Na Krasu še ni nehalo tleti, ko se je na drugi strani Trstelja spet vžgalo. Vse glasnejši so namigi, da je katastrofa, ki je doletela državo, delo požigalca.

Ameriški psihiatrični priročnik (DSM-V) piromanijo umešča med duševne motnje. Diagnostični kriteriji so namerno podtikanje požarov, občutek napetosti pred in sprostitev po požigu, posameznike intenzivno privlači ogenj, požiganje in gledanje požarov pa jim prinašata užitek. Vsak požigalec ni piroman. Slednji namreč nima "običajnega" motiva, kot so prikrivanje kaznivega dejanja, maščevanje, zavarovalniška goljufija, ideološka prepričanja ali spremenjena stanja zavesti zaradi opojnih substanc ali halucinacij. Pri nas ima gasilstvo bogato tradicijo – gasilcem najbolj zaupamo in se identificiramo z njihovim junaštvom –, a vseeno se včasih izkaže celo, da je piroman gasilec.

Vedno bodo obstajali patološki posamezniki – tega se ne da preprečiti. Z razumevanjem in obvladovanjem ognja pa lahko preprečimo dogodke katastrofičnih razsežnosti.

