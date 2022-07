Damoklejeva bomba nad svetom

Danes je nov dan

Zaradi Putina je v zraku strah pred jedrsko vojno. To se vidi tudi v porastu iskanja z jedrsko grožnjo povezanih pojmov na Googlu. Resda se Evropa najbrž bolj boji pomanjkanja žita in energentov, tudi Rusi so napovedali, da ne bodo šli čez mejo, ki bi v vojno pahnila ves svet, apokaliptični scenarij pa vneto anticipirajo katastrofični Američani.

Ti se že skoraj sto let pripravljajo za vse mogoče situacije. Mesto New York je nedavno objavilo video z napotki, kako ravnati v primeru jedrskega napada. Ko je Putin samo omenil jedrsko orožje, je spletni servis NUKEMAP, kjer ljudje lahko preverijo, če bi morebitna eksplozija segla tudi do njihovega doma, kolapsiral pod težo prometa.

Distopične fantazije dodatno podžigajo filmi, TV-serije in industrija videoiger. Nasploh se zdi ameriška kultura prežeta s kultom vojne, ki je zanjo konstitutiven: brez vojne oziroma njene nenehne grožnje Amerike sploh ni. A vojna je nevarna igra, v kateri lahko zmaga le tisti, ki se igri odreče.

