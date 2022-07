Zanikovalec pri 35 stopinjah Celzija

Janez Janša trdi, da je vpliv ljudi na podnebne spremembe majhen, pravi razlogi zanje naj bi bili drugje. O tem želi prepričati tudi svoje privržence.

V Bovcu niso bili le govori in politika, bile so tudi športne igre. V nogometu je zmagal mariborski mestni odbor, v vseh športih skupno pa so bili daleč najboljši domačini.

© SDS

Kako prepoznati zanikovalce podnebnih sprememb? Najprej bodo trdili, da niso teoretiki zarote, da se podnebje morda spreminja, a da gre za naraven proces. Nato zanikovalci radi govorijo, da je vse skupaj ponarejeno, da so znanstveniki podkupljeni, da je bila letošnja zima res nadpovprečno topla, je pa zato v gorah padlo veliko snega. In podobno. Skeptiki radi dodajajo, da je segrevanje nekaj dobrega, saj naj bi v Sloveniji rasle pomaranče. Dodajo, da o podnebnih spremembah ni znanstvenega konsenza ali pa da je vpliv človeštva precenjen. Podnebnih sprememb skratka ne povzroča človek z – na primer – uporabo fosilnih goriv, pač pa nagnjenost planeta, sončne pege, liberalci, Kitajci in Bill Gates.