Velika laž

Izraba stiske ljudi za politično obračunavanje z nevladniki

Predstavnice Inštituta 8. marec pred zasedanjem

© Borut Krajnc

Izraz velika laž, ki označuje izkrivljanje ali napačno predstavljanje resnice za namene propagande, je prvi uporabil Adolf Hitler, ko je med prestajanjem zaporne kazni v landsberški trdnjavi pisal Mein Kampf. Z njim je želel opisati tako gromozansko laž, da o njej zaradi absurdnosti sploh ni mogoče podvomiti. Trdil je, da so to tehniko uporabljali Judje, a je bila resnica kakopak precej drugačna: tehniko velike laži so zlorabili nacisti z Josephom Goebbelsom na čelu. Izraz se je spet pojavil pred dvema letoma, ko je Donald Trump zatrdil, da so bile ameriške volitve ukradene – in tako spodbudil napad na Kapitol.