Milan Kučan: »Ta dogodek nikoli ni bil mišljen kot političen, politika si ga je prilastila«

IZJAVA DNEVA

"Ne vidim nobene povezave med poklonom umrlim pri kapelici ter med ukrajinsko-rusko vojno. Ta dogodek nikoli ni bil mišljen kot političen, politika si ga je prilastila tako, kot si ga je poskušal določen del komercialnega gospodarstva, s čimer je spominska slovesnost umrlim začela izgubljati pomen. To je poklon žrtvam, tradicija, ki so jo stoletje ohranjali kranjskogorski ljudje, in mislim, da je skrajni čas, da se osvobodi politične in komercialne konotacije."

(Nekdanji predsednik republike Milan Kučan o nedeljski spominski slovesnosti pri Ruski kapelici, ki bo letos zaradi vojne v Ukrajini le kratek pietetni dogodek za članice in člane ter prijatelje Društva Slovenija Rusija; via Delo)