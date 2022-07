Kaj se bo spremenilo pri posvojitvah otrok v Sloveniji?

IZJAVA DNEVA

"Vse, kar se bo pri posvojitvah spremenilo, je to, da se bodo v postopek posvojitve otrok lahko prijavili tudi istospolni pari. Centri bodo tudi njih tako kot druge pare presojali, ali so primerni za posvojitelje. Če bodo, se bodo tako kot drugi postavili v vrsto za posvojitev otroka. Število posvojitev v Sloveniji je sicer neznatno, vsega skupaj 44 na leto. Desnici pa bi priporočil, da se namesto s strašenjem pred oblikami družin začne ukvarjati z vprašanjem, v kakšnih okoljih otroci živijo. Imamo zapostavljene otroke, zlorabljene otroke, revne otroke, otroke, ki odraščajo v sprtih družinah, otroke, ki odraščajo v okoljih brez ljubezni. Če bi želeli res reševati stiske otrok in družin, jim dela nikakor ne bi zmanjkalo."

(Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto o tem, kaj se bo spremenilo pri posvojitvah otrok v Sloveniji)