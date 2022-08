»Mladi v Sloveniji si ne morejo več zagotoviti strehe nad glavo po normalnih cenah«

IZJAVA DNEVA

"Moja prioriteta je, da stanovanjska politika - kakor je praksa v številnih zahodnoevropskih državah - postane temelj socialne politike države. Cilj je preprost: zdaj stanovanjska politika zajema samo težko dosegljiva socialna stanovanja, na katera se čaka leta, vsi ostali, ki imajo stanovanjski problem, pa plačujejo neverjetne zneske za najemnine in/ali kredite. Mi pa želimo urediti trg in zagnati gradnjo, da bi vsem omogočili, da lahko pridejo do stanovanj po spodobnih cenah."

"Vemo, da si danes predvsem mladi, in to ne samo v urbanih središčih, pač pa problem postaja vseslovenski, ne morejo več zagotoviti strehe nad glavo po normalnih cenah. Pol plače dajejo za najemnine ali kredite, ki so jih bili primorani najeti za 30 let. Situacija se v zadnjem času še poslabšuje zaradi višjih obrestnih mer, ki jih zaračunajo banke za dolgoročne stanovanjske kredite. Zato se že dva meseca borim z mlini na veter, da bi lahko kljub referendumski blokadi začeli delati na stanovanjski politiki, a, kot kaže, nam bo uspelo ta problem zaradi blokade do novega leta rešiti le omejeno. SDS je tako mladim ukradel celoten začetek mandata, najbolj dragocen čas, v katerem se da stvari postaviti na novo - preden padejo v ustaljene tirnice."

(Luka Mesec, koordinator Levice in minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, v intervjuju za časnik Večer o (pre)visokih cenah nepremičnih v Sloveniji)