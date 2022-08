»Prebivalci območij, kjer nikdar niso uporabljali klimatskih naprav, jih bodo prisiljeni uporabljati«

IZJAVA DNEVA

"Prava nevarnost bodo vročinski valovi, ki so danes občasni ekstremni pojavi, a bodo počasi trajali vse dlje. Tovrstni vročinski valovi bodo postali normalni, nevarnost pa se bo z njimi precej bolj okrepila. Prebivalci območij, kjer nikdar niso uporabljali klimatskih naprav, jih bodo prisiljeni uporabljati. Situacija lahko naglo eskalira iz neprijetne v nevarno."

(Peter Girard, predstavnik organizacije Climate Central o podnebnih spremembah in temu, da bodo v ZDA do leta 2100 temperature kot v Dubaju; via Guardian)