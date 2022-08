Renesansa italijanskega rasizma

Nigerians in Diaspora Commission / Twitter

Italijanski mediji se v zadnjih dneh mrzlično ukvarjajo z razlogi za brutalen in šokanten rasistični umor, ki se je zgodil sredi belega dne. Podobnost z umorom Georga Floyda je velika, a tokrat morilec ne prihaja iz vrst policije.

Kljub temu pa je umor Alika Ogorchukwuje odraz strukturnega rasizma, ki je rak rana (italijanske) družbe. Rasistično motivirani umori so se seveda dogajali že v preteklosti, a dolga leta političnega hujskanja na podlagi ksenofobije in rasizma so vendarle pustila specifično sled: ravnodušnost in apatija mimoidočih snemalcev in občudovalcev sta poleg ran glavna razloga za Ogorchukwujevo smrt. Ti ljudje bi napadenemu človeku gotovo priskočili na pomoč, če bi bil belec.

V Italiji bodo jeseni volitve in po trenutnih napovedih bodo največ glasov prejeli fašisti Giorgie Meloni. Skupaj s Salvinijem sta glavna agitatorja proti kulturi raznolikosti, seveda pa svoje sovraštvo skrivata pod krinko varovanja evropskih in krščanskih vrednot.

