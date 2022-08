Odgovornost (političnih) institucij in oseb z močjo

Ljubljanski festival Grounded bo v šesti izdaji izpostavil odgovornost

Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma letos poteka že šestič, in sicer med 11. in 13. avgustom na različnih lokacijah v Ljubljani. Medtem ko se po po dveh letih epidemije glasbeni del vrača na Metelkovo, bo glavnina okroglih miz, pogovorov in delavnic v Cukrarna baru. Potem kot je v preteklih letih festival naslovil teme kot so migracije, umetna inteligenca, avtomatizacija, resnica in država, letos v središče postavlja odgovornost.

Odgovornost je v družbi tveganja individualizirana – posameznik je odgovoren, da sam poskrbi zase, svoje zdravje, ekonomski položaj in v zadnjih letih tudi za zmanjšanje tveganja okoljske katastrofe. Individualno je vsakdo poklican na odgovornost tako v analognem kot v digitalnem svetu, kolektivna odgovornost pa je skoraj izključena iz politične razprave. Festival Grounded se bo, naprotno, osredotočil na odgovornost (političnih) institucij in oseb z močjo.

Tako se bo v četrtek ob 19.00 začel z okroglo mizo poznavalcev mednarodnega okolja, ki bodo govorili o odgovornost zlasti malih držav za vojno in mir tako v Ukrajini kot drugje po svetu, zlasti o možnostih vpliva, ki jih ima Slovenija pri zagotavljanju evropske in globalne varnosti, odgovornosti za vojne zločine in mehanizmih vzpostavljanja pokonfliktne pravičnost. Na pogovoru z Natašo Briški bomo slišali ministrico Tanjo Fajon, sodelavko mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu dr. Mišo Zgonec Rožej, profesorja za mednarodne politike na univerzi v Groningenu dr. Petra Verovška ter poslanko in bivšo direktorico Slovenske filantropije Terezo Novak. Vprašanje okoljske in podnebne odgovornosti bo na primerih gradnje hidroelektrarn na Savi in Anhovega predstavljeno v predavanju novinarke Monike Weiss o družbeni (ne)odgovornosti zasebnih in državnih podjetij in medijev ter v pogovoru o trajnostni mobilnosti novinarke Nataše Koražija z raziskovalcem Nejcem Geržiničem javnega prometa na univerzi v Delftu. O odgovornosti države in javnih zavodov za dostojno življenje umetnikov in umetnic pa bodo z novinarko Dela Pio Prezelj govorili predstavnica ministrstva za kulturo Kim Komlanec, raziskovalka Eva Matjaž in samostojna producentka v kulturi Tjaša Pureber. Na zaključni razpravi v soboto ob 19.00 bomo osvetlili problem (ne)odgovornosti političnih odločevalcev in se vprašali, kaj so razlogi, da pravni sistem kaznuje male tatove, naklepno oblastno uničevanje ljudi pa ostaja nekaznovano.

Ker se na sistemsko odgovornost ne gre pretirano zanašati, bomo pripravili tudi nekaj “delavnic samoobrambe”, s katerimi si lahko v času energetske dradinje, prehranske krize, nezaupanja v varnostne organe in sistemske nesolidarnosti pomagamo sami sebi, drugim in planetu. Umanotera pripravlja delavnico prehranske samoobrambe, kjer bodo dobili nekaj informacij in receptov iz babičine podnebne kuharice vsi, ki bi si pri prehranjevanju želeli biti podnebnju prijaznejši. Na delavnici energetske samooskrbe bo strokovnjak s področja učinkovite rabe energije razložil, kako optimalno preživeti vročino in mraz, v sodelovanju z Zavdom TransAkcija pa nas bo mladi služno prizadeti trans aktivist seznanil z osnovami znakovnega jezika. Z Oštrom se bomo spraševali, kako slediti predvolilnim obljubam in kako politike prisiliti, da obljube razumejo kot dolg, skupina mladih aktivistk pa bo izvedla delavnico o zagotavljanju varnosti v nočnem življenju, ki je v pokoronskem času za mlade prineslo nove nevarnosti in izzive.

Glasbeni program že šesto leto zapored predstavlja najvznemirljivejše fenomene postklubske, eksperimentalne in (pre)drzne elektronike. Po dveh letih zračenja, se letos vračamo v naravno okolje, v zavetje klubske Metelkove. Na festivalu bo predstavljena nova založba in platforma BORBA, ki združuje umetnike s področja bivše Jugoslavije v iskanju novih perspektiv klubske elektronike.

Na otvoritvenem večeru se z liveactom predstavlja glasbenica_k in vokalist_ka Evita Manji iz Aten, ki svojo skrbno zasnovano prakso oblikovanja zvoka izvaja v nastopih in produkcijah v živo. Na petkovem klubskem večeru gostimo britansko superzvezdo Yazuss z njenimi bistrimi rave produkcijami in hibridnimi sklopi, ki vsebujejo vse od breakbeat hardcora in donka do footwork junglea in techna. V soboto premierno predstavljamo prvo izdajo nove založbe BORBA, nato pa prevzema vajeti portugalska_i hardcore-pop matica Ecstasya. Več kot dvajset nastopajočih v treh dneh, na treh prizoriščih na Metekovi , vključno s člani_cami kolektivov Ustanova (Slo), Nimaš izbire (Slo), Volta (Hr) in Sutra (Sr).

Program si lahko ogledate na spletni strani grounded.si.