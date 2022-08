Grožnja svetovnemu javnemu zdravju

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na nevarnost opičjih koz

Protestniki v San Franciscu zahtevajo cepljenje.

© Profimedia

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je odločila, da opičje koze pomenijo grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Gre za alarm najvišje stopnje, ki ga lahko izda WHO; podobno je to oznako januarja 2020 nadela tedaj novemu koronavirusu. Kljub temu se še ni treba bati, da bi pandemija opičjih koz dosegla razsežnosti pandemije covid-19, vendar previdnost ni odveč, opozarja WHO. Do začetka tedna je bilo po vsem svetu zunaj Afrike, kjer je virus sicer endemičen, zaznanih že več kot 20 tisoč okužb, od tega kar 80 odstotkov v Evropi. V Sloveniji smo zaznali nekaj več kot 30 primerov.