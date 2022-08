»Ključno je, da najprej mi, ljudje, zmanjšamo pritiske na okolje«

Se stroka v Sloveniji strinja s tem, da bi morska trava lahko pripomogla k boju zoper podnebne spremembe?

Dr. Martina Orlando Bonaca, višja strokovno-raziskovalna sodelavka na morski biološki postaji Piran

© Osebni arhiv

Dr. Martina Orlando Bonaca je višja strokovno-raziskovalna sodelavka na Morski biološki postaji Piran, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo. V raziskave biotske raznovrstnosti slovenskega obalnega morja je vključena od decembra 1999, od leta 2007 je odgovorna za ovrednotenje okoljskega stanja bentoške vegetacije slovenskega morja, vegetacije na morskem dnu. Tudi sama poudarja, da so morski travniki izjemnega pomena v morskem ekosistemu, da »veljajo za ključne habitate za številne organizme, tudi komercialno pomembne, saj jim zagotavljajo bivalne niše, hrano in zavetje«. Zelo pomembni so tudi za dobrobit človeka, saj stabilizirajo sedimente, zagotavljajo zaščito obale pred erozijo, proizvajajo kisik in lahko shranjujejo velike količine ogljika.