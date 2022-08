Prva ovadba tudi za Hojsa?

Vse bolj se zdi, da sta novi vodstvi notranjega ministrstva in policije mislili resno z obljubami o očiščenju policije

Otvoritev uprave avtocestne policije v Postojni, marec 2021. Na fotografiji tudi tedanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs /

Napovedi o popravi storjene škode in klicanju posameznikov na odgovornost smo, ko je oblast prevzela druga politična opcija, slišali že nekajkrat. A običajno so takšne obljube zvodenele, poprejšnje zamere so se pozabile, odgovorni so se premestili. Tokrat pa se, vsaj na notranjem ministrstvu in pri policiji, kjer je bil politični pritisk avtokracije prejšnje vlade najmočnejši, zdi, da ne bo ostalo le pri obljubah. In da bodo očiščenje policije najočitnejših kršilcev zakonodaje, ki je prvi pogoj za normalizacijo represivnega organa, res izpeljali.